وزير الصحة يصدر قراراً مهماً بشأن الأدوية.. إليكم تفاصيله (صور)

وفي ما يلي نص القرار الصادر عن وزير الصحة:

أصدر وزير الصحة العامة فراس أبيض قراراً يتعلق بالتسجيل المبدئي للأدوية المدعومة وغير المدعومة، وذلك "بعدما أصبحت بعض الأدوية خارج القدرة الشرائية للمواطن وتسهيلاً لعملية استيرادها وتأمينها في الأسواق اللبنانية".