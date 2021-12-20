الجيش: طيران ليلي للقوات الجوية بين قواعدها

صدر عن قيادة الجيش ــ مديرية التوجيه البيان الآتي:



"ستقوم القوات الجوية، بتواريخ 22،21،20/ 12/ 2021 اعتبارا من الساعة 17.00 ولغاية الساعة 24.00، بتنفيذ طيران ليلي بالانتقال بين القواعد الجوية التالية: بيروت، حامات، ورياق".