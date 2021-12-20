لبنان

الجيش: طيران ليلي للقوات الجوية بين قواعدها

Lebanon 24
20-12-2021 | 04:19
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صدر عن قيادة الجيش ــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

"ستقوم القوات الجوية، بتواريخ 22،21،20/ 12/ 2021 اعتبارا من الساعة 17.00 ولغاية الساعة 24.00، بتنفيذ طيران ليلي بالانتقال بين القواعد الجوية التالية: بيروت، حامات، ورياق".
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