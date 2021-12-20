وزارة العمل تفعل خدمة ربط العاملين اللبنانيين بأصحاب العمل

وقع وزير العمل مصطفى بيرم المذكرة رقم 31/1 تاريخ 20/12/2021 التي يرمي من خلالها إلى تسهيل تطبيق القرار رقم 96/1 تاريخ 25/11/2021 يتعلق بالمهن الواجب حصرها باللبنانيين، حيث تم تصنيف هذه المهن ضمن 126 وظيفة، وتم إدراجها ضمن برنامج البحث عن وظيفة في الموقع الالكتروني لوزارة العمل الرابط: https://www.labor.gov.lb/ApplyForJob.aspxوقد عمدت الوزارة إلى تعميم هذا الرابط بغاية افساح المجال لكل لبناني يرغب بالعمل بالتسجيل في هذا الموقع.