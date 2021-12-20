لبنان

وزارة العمل تفعل خدمة ربط العاملين اللبنانيين بأصحاب العمل

Lebanon 24
20-12-2021 | 04:33
A-
A+
Doc-P-898885-637755969270644169.png
Doc-P-898885-637755969270644169.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وقع وزير العمل مصطفى بيرم المذكرة رقم 31/1 تاريخ 20/12/2021 التي يرمي من خلالها إلى تسهيل تطبيق القرار رقم 96/1 تاريخ 25/11/2021 يتعلق بالمهن الواجب حصرها باللبنانيين، حيث تم تصنيف هذه المهن ضمن 126 وظيفة، وتم إدراجها ضمن برنامج البحث عن وظيفة في الموقع الالكتروني لوزارة العمل الرابط:  https://www.labor.gov.lb/ApplyForJob.aspx 
وقد عمدت الوزارة إلى تعميم هذا الرابط بغاية افساح المجال لكل لبناني يرغب بالعمل بالتسجيل في هذا الموقع. 
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:26 | 2021-12-20
11:04 | 2021-12-20
11:38 | 2021-12-20
11:36 | 2021-12-20
11:27 | 2021-12-20
11:01 | 2021-12-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website