لبنان

غوتيريش بعد لقائه بري: الأمم المتحدة ستعمل على تعبئة المجتمع الدولي لدعم لبنان

Lebanon 24
20-12-2021 | 04:49
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استقبل دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس بحضور المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا وقائد قوات اليونيفل العاملة في جنوب لبنان ستيفانو دل كول والوفد المرافق.

واستهل اللقاء بخلوة بين الرئيس بري وغوتيريس استمرت لاكثر من 20 دقيقة تلاها لقاء موسع جرى خلاله بحث للاوضاع العامة لاسيما موضوع ترسيم الحدود.

وبعد اللقاء عقد غوتيريس ورئيس مجلس النواب مؤتمرا صحفياً مشتركاً استهله الأوّل بالتأكيد على أنّ "الأمم المتحدة ستعمل على تعبئة المجتمع الدولي لدعم لبنان"، داعياً السياسيين اللبنانيين الى الاتحاد وتجاوز الانقسامات والاختلافات.

وقال: "لقد عقدتُ للتو اجتماعاً بنّاءً مع الرئيس نبيه بري وأنا ممتنٌّ لاستضافته لي. كان اجتماعاً بناءً للغاية، تحدثنا خلاله عن أفضل السبل لإيجاد حلولٍ للأوضاع المُعقَّدة والصّعبة التي يواجهها لبنان حالياً".
وأضاف: "أعتقد أنّ اللبنانيين هم الوحيدون الذين يستطيعون إيجاد حلّ لأزمات بلادهم ولكن أعتقد أيضاً أنه ينبغي على المجتمع الدولي أن يعزز دعمه للبنان لتجاوز الظروف الصعبة الذي يمرّ بها حالياً. الأمم المتحدة متضامنة جداً مع اللبنانيين في هذه الأوقات. وسوف نفعل كل ما بوسعنا لتعبئة المجتمع الدولي لتعزيز الدعم للبنان على المسار الإنساني والإنمائي وإعادة هيكلة مختلف أوجه الاقتصاد والوضع المالي للبلاد".

وتابع: "قبل أن آتي إلى هنا، قمتُ بزيارةٍ لمرفأ بيروت تكريماً لأرواح الضحايا الذين قضوا في الانفجار، وللإعراب عن تضامني مع الجرحى ومع أُسَر الضحايا. أعرف المعاناة، وأعرف أنّ الشعب يريد معرفة الحقيقة، ويريد التوصل إلى المساءلة الملائمة، وكلنا متضامنين مع ضحايا هذه المأساة التي ألمّت بالبلاد".

وأردف غوتيريش: "من جهة أخرى، سنحت لنا فرصة التداول بشأن وجود اليونيفيل في جنوب لبنان، وعن ضرورة وضع حدٍّ لكافة الانتهاكات، لوقف إطلاق النار، لا سيما أنّ الرئيس بري قد لفت نظري إلى الانتهاكات المتكررة للمجال الجوي في لبنان، وإلى ضرورة احترام قرارات مجلس الأمن احتراماً كاملاً. وناقشنا أيضاً بأهمية التعاون بين اليونيفيل والجيش اللبناني وضرورة أن يقدّم المجتمع الدولي دعماً إضافياً للجيش".

وقال: "في سياق نشاطاتنا، سوف نفعل كل ما بوسعنا لتسهيل المفاوضات من أجل التوصل إلى حلٍّ سريع لترسيم الحدود البحرية حتى يتسنى للبنان الاستفادة من الثروات الطبيعية الموجودة فيه، وهو سيساهم في معالجة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد".

وختم: "آن الأوان للزعماء السياسيين أن يتّحدوا وأن يتجاوزوا الانقسامات والاختلافات. آن الأوان للمجتمع الدولي أن يعزز دعمه لشعب لبنان. آمل أن يسمح هذان العاملان، ألا وهما وحدة القادة اللبنانيين وعزمهم وتضامن المجتمع الدولي، لشعب لبنان أن يستعيد في المستقبل القريب الحياة والازدهار اللذان تميز بهما لبنان في السابق، وهو ما يتماشى مع إحدى أقدم الحضارات في العالم".
 
 
 
 
 
 
 





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