غوتيريش بعد لقائه بري: الأمم المتحدة ستعمل على تعبئة المجتمع الدولي لدعم لبنان

استقبل دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس بحضور المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا وقائد قوات اليونيفل العاملة في جنوب لبنان ستيفانو دل كول والوفد المرافق.

واستهل اللقاء بخلوة بين الرئيس بري وغوتيريس استمرت لاكثر من 20 دقيقة تلاها لقاء موسع جرى خلاله بحث للاوضاع العامة لاسيما موضوع ترسيم الحدود.

وبعد اللقاء عقد غوتيريس ورئيس مجلس النواب مؤتمرا صحفياً مشتركاً استهله الأوّل بالتأكيد على أنّ "الأمم المتحدة ستعمل على تعبئة المجتمع الدولي لدعم لبنان"، داعياً السياسيين اللبنانيين الى الاتحاد وتجاوز الانقسامات والاختلافات.

وقال: "لقد عقدتُ للتو اجتماعاً بنّاءً مع الرئيس نبيه بري وأنا ممتنٌّ لاستضافته لي. كان اجتماعاً بناءً للغاية، تحدثنا خلاله عن أفضل السبل لإيجاد حلولٍ للأوضاع المُعقَّدة والصّعبة التي يواجهها لبنان حالياً".