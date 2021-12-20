بري أمام غوتيريش: المماطلة في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية تؤثر على اقتصادنا

أكّد رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد استقباله الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في قصر الرئاسة الثانية في عين التينة أنّ "زيارة الأخير مهمة جداً ومثيرة على أعتاب عيد الميلاد المجيد السعيد".

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع غوتيريش، قال بري: " هذه الزيارة التي خص بها غوتيريش لبنان تعبر عن حبه وتقديره وفعلاً تأثيره العظيم على الوضع القائم خاصة بالنسبة لموضوع الوحدة بين اللبنانيين والعمل سريعا لإستعادة لبنان عافيته من كل شر ومن كل اختلاف ومن كل تباين".

وأضاف بري: "على الصعيد العام طبعا الشكر موصول دائما لليونيفل منذ عام 1978 لان اسرائيل لم تنفذ لا القرار 425 ولا القرار 1701 الذي لا يزال الان يتكلم عن وقف الإنتهاكات الحربية ولا تقبل ان يقال أن هناك وقف لإطلاق النار كذلك الامر لا يريدون أي دور للأمم المتحدة في أية مهمة تتعلق بالجنوب اللبناني ولبنان وخاصة بما يتعلق بموضوع الحدود البحرية هذه المواضيع كلها تكلمنا بها علماً انه بموضوع الحدود البحرية تكلمنا بأن تكون الامور بعهدة الامم المتحدة ورعايتها وتحت علم الامم المتحدة وبمشاركة الاميركيين ومع ذلك لايزال حتى الان هناك مماطلة في هذا الموضوع الأمر الذي يؤثر على الإقتصاد اللبناني وعلى الوضع العام ومعلوم أن الشركات التي رسى عليها الإلتزام تؤخر هذا الموضوع بحجج أمنية".



وختم بري قائلاً: "أختم حديثي بالشكر الكبير الذي تقدمه الامم المتحدة للجيش اللبناني وأؤكد لكم ان اهلنا في الجنوب هم والجيش اللبناني واليونيفل يدا واحدة في سبيل الامن في المنطقة وان كان هناك من اضطراب في مكان المسؤولية هي على اسرائيل الموجودة في ارضنا ولسنا نحن المسؤولين فكل يوم هناك خرق اسرائيلي للاجواء اللبنانية حتى انهم يستعملون اجواءنا لضرب الشقيقة سوريا".