بيرم استقبل عكر...اليكم التفاصيل

استقبل وزير العمل مصطفى بيرم الوزيرة السابقة زينة عكر ، وتم البحث في موضع جرحى انفجار المرفأ لجهة ضرورة استفادتهم من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.