لبنان

بيرم استقبل عكر...اليكم التفاصيل

Lebanon 24
20-12-2021 | 04:57
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 استقبل وزير العمل مصطفى بيرم الوزيرة السابقة زينة عكر ، وتم البحث في موضع جرحى انفجار المرفأ لجهة ضرورة استفادتهم من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. 
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بيرم

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