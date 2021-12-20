لبنان

ميقاتي يستقبل غوتيريش في السراي الحكومي (صور)

Lebanon 24
20-12-2021 | 05:01
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وصلَ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الى السراي الحكومي، قبل قليل، حيث كانَ في استقباله رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي.

وقدّمت ثلةٌ من الحرس الحكومي التحية لغوتيريش ترحيباً به وبالوفد المرافق. 
 
وسيعقد اجتماعٌ ثنائي بين رئيس الحكومة وغوتيريش يليه لقاء موسع ستُلقى خلاله كلمات لميقاتي وغوتيريش وممثلة الأمين العام في لبنان يوانا فرونتيسكا ونائبتها للشؤون الإنسانيّة نجاة رشدي. 

كذلك، سيكون هناك عرضٌ لمختلف منظمات الأمم المتحدة في لبنان، على أن يُعقد بعد ذلك لقاء صُحفي يليه غداء يقيمه رئيس الحكومة على شرف الأمين العام والوفد المرافق.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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