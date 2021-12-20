لبنان

وزير المالية: مستعدّ لدفع 100 مليار ليرة نقداً للضمان الاجتماعي

Lebanon 24
20-12-2021 | 05:11
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استقبل وزير المال يوسف الخليل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، في حضور المدير العام المالية بالتكليف جورج معراوي.
 
تم البحث خلال الاجتماع في الديون المتوجبة للصندوق وضرورة دفع ما هو مرصود للضمان في موازنة 2021.
 
وأبدى الوزير الخليل استعداده لـ"دفع 100 مليار ليرة نقدا للصندوق وتحويل 200 مليار ليرة كسندات خزينة بعد إنهاء الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية لا سيما ديوان المحاسبة".
 
وشكر الأسمر لوزير الخليل إعادة صياغة المرسوم الخاص بالمبالغ المقطوعة للقطاع العام وفقاً لاقتراحات الاتحاد العمالي العام، على أن يشمل كل من يتقاضى راتباً أو أجراً من الأموال العامة.
 
وتم الاتفاق على الدعوة إلى اجتماع موسع برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في حضور المعنيين للبحث في إيجاد آليات التمويل اللازم لتتمكن المؤسسات من القيام بواجباتها تجاه المستشفيات والأطباء والمضمونين.
 
 

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