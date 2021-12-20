لبنان

سقطت عليه السيارة... ففارق الحياة (صورة)

Lebanon 24
20-12-2021 | 05:26
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة الشاب هشام احمد دنكور من بلدة كفربنين الضنية، وذلك بعد سقوط احدى السيارات عليه خلال قيامه باصلاحها في مكان عمله في بلدة علما.
 
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