سقطت عليه السيارة... ففارق الحياة (صورة)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة الشاب هشام احمد دنكور من بلدة كفربنين الضنية، وذلك بعد سقوط احدى السيارات عليه خلال قيامه باصلاحها في مكان عمله في بلدة علما.