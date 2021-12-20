لبنان

ميقاتي: حركة غوتيريش تدلّ على أن لبنان ليس متروكاً

Lebanon 24
20-12-2021 | 05:27
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أكّد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي على أهمية زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى لبنان، مشيراً إلى أن "هذه الحركة تدل على أن لبنان ليس متروكاً وهذا أمر إيجابي".
 
كلامُ ميقاتي جاء خلال دردشة مع الصحافيين قبيل وصول غوتيريش إلى السراي الحكومي، اليوم الإثنين.
 
ورداً على سؤال عن تعطيل الحكومة، قال ميقاتي لقناة الـ"MTV": "المطبات بتصير والألغام السياسية موجودة دائماً". 
 
وكان غوتيريش وصل إلى السراي الحكومي قرابة الساعة الـ12 ظهراً، وقد استقبله ميقاتي وسط تحيّة قدمتها ثلة من الحرس الحكومي.
 
وبعدها، عُقد لقاء ثنائي بين غوتيريش وميقاتي في مكتب الأخير، تلاه اجتماعٌ موسع بين الجانبين.
 
 
 
 
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