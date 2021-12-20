سلام استقبل السفير الارجنتيني في لبنان

استقبل وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، في مكتبه في الوزارة قبل ظهر اليوم، سفير الارجنتين في لبنان موريسيو اليسي، وجرى البحث في الوضع الاقتصادي، وأهمية توقيع لبنان البرنامج مع صندوق النقد الدولي.كما تطرق الحديث الى اتفاقية MERCOSUR والخطوات التي تمّت لغاية اليوم، على أن يستكمل مسار انضمام لبنان إليها عندما يصبح الوقت مناسباً.