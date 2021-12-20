بعد خلوة ثنائية.. اجتماع موسع بين ميقاتي وغوتيريش في السراي

عقد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلوة في مكتب رئيس الحكومة، تلاها إجتماع موسع بين الجانبين شارك فيه عن الجانب اللبناني: وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، ممثلة لبنان لدى الأمم المتحدة السفيرة أمال مدللي، المستشار الدبلوماسي للرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر والمستشار زياد ميقاتي.

كذلك، شارك في الاجتماع عن منظمة الأمم المتحدة: الأمين العام المساعد لعمليات حفظ السلام جان بيار لاكروا، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية وحفظ السلام روز ماري ديكاريو، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونتيسكا، قائد قوات اليونيفيل في الجنوب الجنرال ستيفانو ديل كول، ومدير ومنسق زيارة الأمين العام ميغل غراكا.

وكان غوتيريش وصل إلى السراي الحكومي قرابة الساعة الـ12 ظهراً، وقد استقبله ميقاتي وسط تحيّة قدمتها ثلة من الحرس الحكومي.

وبعدها، عُقدت خلوة بين غوتيريش ورئيس الحكومة في مكتب الأخير، تلاها اجتماعٌ موسع بين الجانبين.