لبنان

لبنان يدخل في القسم الاخير من المنخفض الجوي.. "انّه الاقسى" وهذا ما ينتظرنا في الايام المقبلة

Lebanon 24
20-12-2021 | 06:05
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أفاد الاب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوية عبر حسابه الخاص على "فيسسبوك" في تقرير تحت عنوان: "لبنان يدخل في القسم الاخير من المنخفض: انّه الاقسى" عن دخول لبنان في القسم الأخير من المنخفض الجوّي الذي سيتحوّل الى عاصفة ثلجية على الجبال التي تعلو 1200/1300 وستبدو واضحة على 1500 متر من حيث التراكمات التي  ستتخطى 15cm و 80cm على ارتفاع 2000 متر  حتى صباح الخميس، بحسب تحديث رادار الثلوج.
وتابع حنيصر في تقريره: "من المنتظر ان تشتد سرعة الرياح مع تقدم الساعات لتلامس 90-100 كم في الساعة في معظم المناطق الجبلية والساحلية اللبنانية والسورية والفلسطينية تحمل معها تدني بدرجات الحرارة وتساقط للثلوج لتلامس 1100متر، وبسبب تفاوت درجات الحرارة سوف يتلاعب مستوى تساقط الثلوج بين 1100 و 1300متر يوم الثلاثاء. تتكدّس السحب الركامية فوق الساحل اللبناني والسوري تترافق مع عواصف رعدية وتساقط لأمطار غزيرة وترتفع نسبة الهطولات الى 100% من ظهر الاثنين ولغاية فجر الأربعاء بسبب عبور التيار النفاث الرطب القادم من البحر الاسود فوق سوريا ولبنان.
كيف ستتوزع نسبة الهطولات؟
-الحصة الاولى للمتساقطات خلال الأيام القادمة 100-130مم: ساحل سوريا والمناطق الساحلية اللبنانية كافة وساحل فلسطين.
-الحصة الثانية 70-90مم: الجبال الغربية، مرجعيون، النبطية، بنت جبيل، جزين، بعبدا والشوف،
الحصة الثالثة 50-85: البقاع، السويداء، فلسطين
تنحسر الامطار عن المنطقة اعتبارا من ظهر الاربعاء بسبب تمدد المرتفع الازوري فوق مصر وليبيا والذي سيساهم بانحراف الكتلة القطبية نحو البحر الاسود، يتزامن هذا الوضع مع تمركز المنخفض الايسلاندي فوق غرب اوروبا التي سيستقطب نحوها نزولا قطبيا قاسيا الاسبوع القادم تتوزع برودته بين اسبانيا وفرنسا وايطاليا وبلجيكا والمانيا.
طقس يوم الاثنين عاصف وممطر وثلوج نحو 1100متر والتراكمات من نصيب المرتفعات فوق 1400 متر
الحرارة على الساحل ليوم: 
الساحل: 14 درجة  نهاراً و 10 ليلاً 
في البقاع: 6 درجة نهاراً و 03 ليلا
على الجبال 1200 متر: 03  نهاراً و 00 ليلاً
على الجبال 2000 متر: -4 نهاراً و -9 ليلا
الرياح: جنوبية غربية سرعتها بين 40 و 100 كم في الساعة 
الضغط الجوّي: 1007hpa 
الرطوبة: بين 65 و 95%
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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