الرياح أسقطت عامود الانارة على احدى السيارات

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سقوط عامود إنارة على سيارة أحد المواطنين قرب بنك "الاعتماد اللبناني" في مدينة صور نتيجة الرياح القوية التي تعصف بالمدينة.

وفي المعلومات تم معالجة الحادث واقتصرت الأضرار على الماديات.