لبنان

الرياح أسقطت عامود الانارة على احدى السيارات

Lebanon 24
20-12-2021 | 06:24
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سقوط عامود إنارة على سيارة أحد المواطنين قرب بنك "الاعتماد اللبناني"  في مدينة صور نتيجة الرياح القوية التي تعصف بالمدينة.
 
وفي المعلومات تم معالجة الحادث واقتصرت الأضرار على الماديات.
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