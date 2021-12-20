لبنان

مواد خطرة داخل مجمع "شتورا مول"؟!... الدفاع المدني يوضح (صور)

Lebanon 24
20-12-2021 | 06:37
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استناداً إلى اتصال من قوى الأمن الداخلي ومخابرات الجيش اللبناني، أفاد عن وجود حالات إعياء داخل مجمع "شتورا مول" بسبب تسرب مواد غير معروفة،
 
توجه فريق متخصص من الدفاع المدني "CBRN"  للكشف على المكان مزودين بالعتاد اللازم والخاص بهذه الحالات.
 
وبعد عمليات كشف دقيقة للمكان من خلال استعمال اجهزة استشعار للتحقق من فرضية تسرب مواد خطرة تبين أن لا وجود لأي شيئ في المكان.
وبعد انتهاء عمليات الكشف والتأكد من خلو المكان من اي خطر عادت الحركة إلى طبيعتها المعتادة داخل المجمع.
 
 
 
 
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