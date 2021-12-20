تأجيل احتفالات الميلاد في طرابلس

قررت اللجنة التوجيهية لانماء السياحة في طرابلس وضواحيها التي يترأسها وزير السياحة المهندس وليد نصار تأجيل موعد احتفال الأمسية الميلادية التي كان من المقرر احياؤها من قبل كورال الفيحاء في خان العسكر مساء الثلاثاء في ٢٨/١٢/٢٠٢١ الى موعد آخر يحدد لاحقاً، وذلك بسبب الظروف الصحية الناجمة عن جائحة كورونا وضرورة عدم عقد الاجتماعات وبسبب الاوضاع الراهنة.