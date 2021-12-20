لبنان

السرقات مستمرة... هذا ما حصل في بخعون

Lebanon 24
20-12-2021 | 06:57
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام مجموعة من اللصوص على سرقة محطة كهرباء في بلدة بخعون، ما أدّى انقطاع الكهرباء عن بعض المنازل .
وناشد الاهالي الأجهزة الأمنية كشف هذه العصابة بأسرع وقت ممكن وسوقهم إلى العدالة لان "الوضع لم يعد يحتمل".
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بخعون

كهرباء

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