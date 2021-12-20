السرقات مستمرة... هذا ما حصل في بخعون

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام مجموعة من اللصوص على سرقة محطة كهرباء في بلدة بخعون، ما أدّى انقطاع الكهرباء عن بعض المنازل .

وناشد الاهالي الأجهزة الأمنية كشف هذه العصابة بأسرع وقت ممكن وسوقهم إلى العدالة لان "الوضع لم يعد يحتمل".