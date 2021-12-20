فرعية اللجان ارجأت اقتراحي استفادة المتعاقدين في التعليم الرسمي من تقديمات فرع المرض والامومة

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر برئاسة النائبة بهية الحريري وحضور النواب، ادكار طرابلسي،انطوان حبشي، محمد نصرالله وعاصم عراجي، المدير العام للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي يرافقه رئيس الديوان في الضمان شوقي ابي ناصيف والمدير العام لوزارة التربية والتعليم العالي الدكتور فادي يرق.وخصصت الجلسة لدرس ومناقشة اقتراحي القانونين الراميين الى استفادة المتعاقدين في التعليم الرسمي من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي - فرع المرض والامومة، وارجأت اللجنة البحث فيهما واعطت مهلة لوزارة التربية والتعليم العالي وصندوق الضمان الاجتماعي لاجراء دراسة مفصلة تشمل عدد المستفدين والكلفة المالية.