أغمي عليه في مركز عمله.... " ما بقى فيي اتحمل"!

علم "لبنان 24" ان أحد عناصر القوى الأمنية قد أغمي عليه اليوم في احدى المؤسسات العامة التابعة للدولة اللبنانية، في أثناء خدمته.وقبيل وصول الصليب الأحمر الى المكان، عاد العنصر الى وعيه وتحدث مع زملائه باكيا وقائلا: " ما عاد باستطاعتي احتمال تردي الظروف. فالاعياد على الابواب واولادي في المنزل ينتظرون الهدايا والثياب الجديدة ومعاشي لا يكفي للتنقل والطعام".وأضاف "انا بخير لكن كثرة التفكير أرهقتني".