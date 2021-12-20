عون عرض مع سليم للاجراءات الأمنية خلال الأعياد

عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع وزير الدفاع الوطني موريس سليم خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، للاوضاع العامة في البلاد والإجراءات المتخذة للمحافظة على الامن في خلال فترة الأعياد.وتناول البحث ايضا زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للبنان، لا سيما في الشق المتعلق بالتعاون بين الجيش اللبناني والقوات الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل"، وتطرق الحديث الى الوضع الحكومي الراهن.الحجارواستقبل الرئيس عون وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار وعرض معه شؤون الوزارة ومراحل تنفيذ البطاقة التمويلية والنسبة التي سجلت حتى اليوم في التسجيل عبر المنصة الخاصة بالبطاقة.واطلع الوزير الحجار الرئيس عون على مشاركته في الاجتماع الذي سيعقد في الرياض لمؤتمر وزراء التنمية والشؤون الاجتماعية والمجالس الوزارية العربية المعنية بالقطاعات الاجتماعية، ومنتدى إدارة التحولات الاجتماعية "MOST" لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب.وسيبحث المؤتمر في الاثار المتباينة لجائحة "كوفيد 19" بهدف رسم مسارات التعافي للمنطقة العربية ودعم الفئات الضعيفة والهشة في الأوبئة والازمات.جمعية المصارفواستقبل رئيس الجمهورية رئيس جمعية المصارف الدكتور سليم صفير مع وفد من الجمعية ضم نائب الرئيس نديم قصار، امين السر وليد روفايل، امين الصندوق عبد الرزاق عاشور وعضو مجلس الإدارة سعد ازهري، وتمت مناقشة الوضع المصرفي في لبنان وعدد من المواضيع المتعلقة بعمل المصارف والقوانين التي ترعاه.عائلة قبلان الأشقروفي قصر بعبدا، عائلة عميد رؤساء البلديات رئيس بلدية ضبيه وزوق الخراب وحارة البلانة الراحل قبلان الاشقر، شكرت رئيس الجمهورية على مواساتها في مصابها وعلى منح الراحل وسام الاستحقاق الوطني تقديرا لعطاءاته الوطنية والبلدية والإنمائية.وضم الوفد ارملة الفقيد سميرة شلالا الأشقر ونجله وليد وزوجته رانيا الشاروق الأشقر وابنتي الفقيد جوسلين وكورين الأشقر.تهاني الميلادعلى صعيد آخر، تلقى الرئيس عون بطاقتي تهنئة بالميلاد المجيد من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين ومن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.