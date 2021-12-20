لبنان

يروّج عملة مزورة... اليكم ما حصل

Lebanon 24
20-12-2021 | 08:14
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صــــدر عـــــن المـــــديريـة العـامــــة لقــــــوى الأمــــن الداخـلي ــــــ شعبـــــة العلاقــــــات العامـــــــــــــة

البـــــلاغ التــــالـي:

 

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجريمة بمختلف أنواعها على جميع الأراضي اللبنانية، وبعد توافر معلومات حول قيام مجهولين بترويج عملة أميركية مزيّفة، موهمين ضحاياهم بأنها دولارات ليبية والتي لا وجود لها عمليًّا، بل هي دولارات مزيّفة، في السّوق اللبنانيّة.

 على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشّعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية المتورطين بهذه العمليات، وتوقيفهم.

 بنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكّنت الشّعبة من تحديد هويّة أحد المشتبه بهم، ويُدعى:

 م. ع. (مواليد عام ١٩٨٨، سوري الجنسيّة)
 بتاریخ 11-12-2021، وبعد عملية رصد ومراقبة، تمكّنت إحدى دوريات الشّعبة من تنفيذ كمينٍ محكم ٍفي بلدة وادي خالد، أدّى إلى توقيفه، أثناء مغادرته الأراضي اللبنانية، بطريقة غير شرعية، متوجهًا الى سوريا.

 بتفتيشه، ضُبط بحوزته مبلغ /25/ ألف دولار أميركي، تبيّن أنها مزيّفة.

 بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه بترويج عملة مزيّفة في السوق اللبنانية، وانه استحصل عليها من البقاع، بهدف ترويجها.

أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
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