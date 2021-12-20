في بعلبك... سرقة تخطت قيمتها الـ 100 مليون دولار

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام عدد من المجهولين على سرقة محل "رعد للمجوهرات" بقوة السلاح في شارع بشارة الخوري في بعلبك وفروا الى جهة مجهولة.





وحضرت القوى الامنية الى المحلة وفتحت تحقيقا بالحادثة، في حين ان قيمة المسروقات تخطت الـ١٠٠ مليون دولاربحسب صاحب المحل.