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لبنان
السرقات تصل الى "الكابلات" تحت الأرض (صورة)
Lebanon 24
20-12-2021
|
08:24
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام مجموعة من المجهولين على سرقة الكابلات الكهربائية الممدودة تحت الارض في منطقة خان الخياطين في طرابلس.
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كابلات
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