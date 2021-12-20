لبنان

السرقات تصل الى "الكابلات" تحت الأرض (صورة)

Lebanon 24
20-12-2021 | 08:24
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام مجموعة من المجهولين على سرقة الكابلات الكهربائية الممدودة تحت الارض في منطقة خان الخياطين في طرابلس.
 
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كابلات

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