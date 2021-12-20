ميقاتي وبري عرضا للأوضاع العامة واخر المستجدات

إستقبل رئيس مجس النواب نبيه بري بعد ظهر اليوم، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حيث جرى عرض للاوضاع العامة وآخر المستجدات، غادر بعدها ميقاتي دون الادلاء بتصريح.