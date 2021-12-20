لبنان

ميقاتي وبري عرضا للأوضاع العامة واخر المستجدات

Lebanon 24
20-12-2021 | 08:44
A-
A+
Doc-P-898988-637756119035695692.jpg
Doc-P-898988-637756119035695692.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 إستقبل رئيس مجس النواب  نبيه بري بعد ظهر اليوم، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حيث جرى عرض للاوضاع العامة وآخر المستجدات، غادر بعدها ميقاتي دون الادلاء بتصريح. 
مواضيع ذات صلة
وصول رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى عين التينه للقاء الرئيس نبيه بري
lebanon 24
20/12/2021 18:54:04 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري
lebanon 24
20/12/2021 18:54:04 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء مُرتقب اليوم بين الرئيسين نجيب ميقاتي ونبيه بري في عين التينة (الجديد)
lebanon 24
20/12/2021 18:54:04 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول الرئيس نجيب ميقاتي إلى عين التينة للقاء الرئيس نبيه بري
lebanon 24
20/12/2021 18:54:04 Lebanon 24 Lebanon 24

نجيب ميقاتي

نبيه بري

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:26 | 2021-12-20
11:04 | 2021-12-20
11:38 | 2021-12-20
11:36 | 2021-12-20
11:27 | 2021-12-20
11:01 | 2021-12-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website