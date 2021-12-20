لبنان

خبر سار لمتفرغي الجامعة اللبنانية

Lebanon 24
20-12-2021 | 08:55
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قال النائب محمد الحجار ان لجنة المال والموازنة وافقت  على اقتراح القانون الرامي إلى إقرار حق أفراد الهيئة التعليمية المتفرغين في الجامعة اللبنانية الذين بلغوا السن القانونية بالتعيين في ملاكها التعليمي.
 
 
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