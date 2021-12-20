خبر سار لمتفرغي الجامعة اللبنانية

قال النائب محمد الحجار ان لجنة المال والموازنة وافقت على اقتراح القانون الرامي إلى إقرار حق أفراد الهيئة التعليمية المتفرغين في الجامعة اللبنانية الذين بلغوا السن القانونية بالتعيين في ملاكها التعليمي.