كلودين عون بحثت مع نجاة مجيد في تأمين الحاجات الفعلية للأطفال وتزويدهم بالخدمات الأساسية

التقت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين عون الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال الدكتورة نجاة معلا مجيد مع وفد، في مقر الهيئة.وأعلن بيان للهيئة انه تم التباحث في خلال اللقاء "في سبل التوصل الى تأمين الحاجات الفعلية للأطفال وتزويدهم بالخدمات الأساسية من حقهم في الصحة والتعليم والحماية من العنف، خاصة في الظروف المعيشية الصعبة حاليا.وتمحور النقاش حول ضرورة تفعيل السياسات الرسمية والأهلية عن طريق التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بتوفير الخدمات على صعيد الوزارات كما على صعيد المجالس المحلية ومؤسسات المجتمع المدني. وجرى التركيز على الدور الذي من الممكن أن تقوم به الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية لتفعيل هذا العمل التنسيقي بغية تحقيق أهداف العدالة الاجتماعية ومساعدة ربات الأسر وحماية الأطفال داخل أسرهم".