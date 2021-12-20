لبنان

الرئيس ميقاتي لن يستقيل ... شائعات مغرضة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-12-2021 | 10:26
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حيال ما تم تناقله من إشاعات حول عزم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على تقديم إستقالته،  علم "لبنان 24" أن لا صحة لما يشاع  وكل ما يسرب هو اخبار مدسوسة وشائعات مغرضة.
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لبنان

خاص

رادار لبنان24

نجيب ميقاتي

الحكومة

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