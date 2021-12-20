الرئيس ميقاتي لن يستقيل ... شائعات مغرضة



حيال ما تم تناقله من إشاعات حول عزم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على تقديم إستقالته، علم "لبنان 24" أن لا صحة لما يشاع وكل ما يسرب هو اخبار مدسوسة وشائعات مغرضة.