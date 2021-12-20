نشال في قبضة فصيلة الاوزاعي.. وهذا ما ضبط بحوزته

صـدر عــــن المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العـــلاقات العامـــة البـلاغ التالـي:بتاريخ 17-12-2021 وفي محلة بئر حسن، اشتبهت دورية من فصيلة الأوزاعي في وحدة الدرك الإقليمي بأحد سائقي الدراجات الآلية والقت القبض عليه، ويدعى:ف. م. (مواليد عام 1997، سوري)وبتفتيشه ضبطت بحوزته هاتف خلوي عدد/2/ وكمية من مادة السالفيا.بالتحقيق معه، اعترف بنشل شخصين بالتاريخ ذاته في محلتي بئر حسن وطريق المطار، كما تبين ان الدراجة مسروقة.سلم الهاتفان الى صاحبيهما، وأودع الموقوف مع المضبوطات مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية للتوسع بالتحقيق معه، بناء على إشارة القضاء المختص.