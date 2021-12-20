هل سينقطع الانترنت فعلاً في لبنان؟

أكد مصدرٌ مطّلع في قطاع الاتصالات جدّية التّحذيرات من خطر الانقطاع الوشيك لخدمة الانترنت في لبنان.

وشرح المصدر أن "أوجيرو وشركات نقل المعلومات وخدمات الإنترنت الخاصة على حدّ سواء، تدفع قسماً كبيراً من نفقاتها التشغيليّة بالدولار، وهي تتعرض إلى خسائر مالية فادحة ممّا سيفضي لوضع شديد الخطورة، ألا وهو انهيار منظومة الاتصالات في لبنان بالكامل، وانقطاع كلي للإنترنت".