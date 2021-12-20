لبنان

هل سينقطع الانترنت فعلاً في لبنان؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
20-12-2021 | 11:36
A-
A+
Doc-P-899034-637756224857241526.jpg
Doc-P-899034-637756224857241526.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد مصدرٌ مطّلع في قطاع الاتصالات جدّية التّحذيرات من خطر الانقطاع الوشيك لخدمة الانترنت في لبنان.
 
وشرح المصدر أن "أوجيرو وشركات نقل المعلومات وخدمات الإنترنت الخاصة على حدّ سواء، تدفع قسماً كبيراً من نفقاتها التشغيليّة بالدولار، وهي تتعرض إلى خسائر مالية فادحة ممّا سيفضي لوضع شديد الخطورة، ألا وهو انهيار منظومة الاتصالات في لبنان بالكامل، وانقطاع كلي للإنترنت".
 
 

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:05 | 2021-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:05 | 2021-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:25 | 2021-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2021-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2021-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:05 | 2021-12-20
13:42 | 2021-12-20
14:09 | 2021-12-20
11:04 | 2021-12-20
16:11 | 2021-12-20
16:11 | 2021-12-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website