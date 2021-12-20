لبنان

من تاريخ لبنان.. إليكم صورة نادرة تجمع نبيه بري ووليد جنبلاط

Lebanon 24
20-12-2021 | 12:15
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انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة قديمة جمعت كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط. وظهر الرجلان في الصورة جنباً إلى جنب ولم يكن واضحاً إلى أي سنة تعود هذه الصورة أو المناسبة التي التقطت فيها. 
 
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