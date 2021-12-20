المرتضى أعلن رغبة لبنان في استضافته مؤتمر وزراء الثقافة العرب في الدورة الـ23

أعلن وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى "رغبة لبنان في استضافة مؤتمر وزراء الثقافة العرب الدورة 23"، إثر اختتام المؤتمر أعمال دورته الـ22 التي عقدت في دبي، حيث مثل المرتضى لبنان على رأس وفد رسمي، وألقى كلمة في المناسبة خلال الافتتاح.وعلى هامش المؤتمر، عقد المرتضى سلسلة اجتماعات ولقاءات مع عدد من وزراء الثقافة العرب المشاركين في المؤتمر تناولت العلاقات الثنائية، لا سيما الثقافية منها.وكان المرتضى زار أمس الجناح اللبناني في "إكسبو دبي"، مثنيا على "الجهود غير العادية المبذولة من قبل القيمين عليه من أجل إظهار صورة لبنان الحضارية والتعريف عن طبيعته الخلابة".كما نوه بـ"جهود وزير السياحة الذي بذل كل الحرص في أن يكون الجناح اللبناني في إكسبو دبي على هذا النحو من التميز".