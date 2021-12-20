"العسكرية" تصدر حكماً بحق مجرم خطير قتل عسكريين.. من هو؟

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن منير شحادة حكماً بالأشغال الشاقة المؤبدة والتجريد من الحقوق المدنية بحق السوري خالد أحمد قرقوز الملقّب بـ"خالد الزميل"، الذي انشق عن الجيش السوري حيث كان محققاً في المخابرات.

وحضر قرقوز الى عرسال وانخرط في صفوف "لواء فجر الإسلام" الذي كان يرأسه السوري عماد جمعة، والذي لدى إعتقاله من قبل القوى الأمنية بتاريخ الأول من آب 2014، تولى قرقوز قيادة هذه المجموعات الإرهابية وقام بمهاجمة مراكز الجيش اللبناني و مخفر الدرك في عرسال حيث قتل وخطف عسكريين سلّمهم الى السوري عمر رباح الذي اقتادهم و احتجزهم في جرود ميرا.

وكانت مديرية المخابرات في الجيش قد أحالت قرقوز في كانون الثاني من العام 2017 الى القضاء المختص لإنتمائه الى تنظيم داعش الإرهابي في جرود عرسال، ومشاركته في الإعتداءات على مراكز الجيش، وقد لُقّب بالزميل لدوره بالتسبّب بإنشقاق زملائه العسكريين في الجيش السوري، إذ كان يتصل بهم لحضّهم على الإنشقاق عن الجيش.