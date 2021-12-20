الدولار "يرتفع" في السوق الموازية.. كم بلغ سعره مساء اليوم؟

سجل سعر الدولار ارتفاعاً بارزاً في السوق الموازية، مساء اليوم الإثنين، اذ تراوح بين 27800 و 27850 ليرة لبنانية، علماً أن السعر عصر اليوم تراوح بين 26950 و 27000 ليرة لبنانية.