14 حالة وفاة بكورونا في لبنان.. ما جديد الإصابات؟ (صورة)

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 806 إصابات جديدة بفيروس كورونا ما رفع العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 701749.

كما وسجل لبنان 14 حالة وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 8950.