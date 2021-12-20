لبنان

14 حالة وفاة بكورونا في لبنان.. ما جديد الإصابات؟ (صورة)

Lebanon 24
20-12-2021 | 12:56
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أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 806 إصابات جديدة بفيروس كورونا ما رفع العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 701749. 
كما وسجل لبنان 14 حالة وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 8950.
 
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