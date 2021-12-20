لبنان

تحذيرٌ من "قوى الأمن" للسائقين.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
20-12-2021 | 13:12
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "تشهد طريق ضهر البيدر التي تربط محافظتي بيروت وجبل لبنان بمحافظتي البقاع وبعلبك / الهرمل والحدود السورية، حركة سير كثيفة، نظراً لسوء الأحوال الجوية وتساقط الثلوج، الأمر الذي يُبطئ سرعة المركبات، ويؤدي إلى عرقلة حركة السير، وتجمّع أرتال من السيارات، وهذا ما يدفع بعض السائقين إلى التجاوز أو المرور بعكس وجهة السير مما يؤدي الى إعاقة سير المسلك الآخر، والتسبّب بانزلاقات وحوادث سير خطرة، وزحمة خانقة.
 
يرجى من المواطنين، أخذ العلم والتقيّد بالتوجيهات والإرشادات الآمنة، لتسهيل حركة المرور، وتجنبا للتسبب بأي ازدحام، ومنعا لحصول حوادث سير، علما انه في حال عدم التقيد بالتوجيهات ستقوم عناصر قوى الأمن الداخلي بتصوير المخالفين، وتنظيم محاضر بحقهم".
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