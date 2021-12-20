لبنان

متعاقدو اللبنانية شكروا كرامي لتقديمه مشروع قانون معجل مكرر لإقرار التفرغ

Lebanon 24
20-12-2021 | 13:37
A-
A+
Doc-P-899061-637756295849396693.jpg
Doc-P-899061-637756295849396693.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شكرت اللجنة التمثيلية للأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية في بيان، النائب فيصل عمر كرامي لتقديمه اقتراح قانون معجل مكرر إلى مجلس النواب يجيز للجامعة اللبنانية، ولمرة واحدة فقط،  إجراء عقود التعاقد بالتفرغ مع الأساتذة المتعاقدين بالساعة،  وفق حاجات الجامعة وقوانينها، على أن تراعي مقتضيات الوفاق الوطني"، واعتبرت ان "هذه المبادرة تشكل مخرجا ممكنا لإقرار ملف التفرغ، الى جانب مسارات قانونية اخرى مرتبطة بمجلس الوزراء". وطالبت "المسؤولين بالمبادرة الى إنقاذ الجامعة الوطنية من الانهيار بأية وسيلة متاحة، والى الحفاظ على حقوق أساتذتها المسلوبة منذ سنين.

وهنأت اللبنانيين بمناسبة عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة، "على أمل استعادة لبنان موقعه الريادي، في المنطقة والعالم".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:05 | 2021-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:05 | 2021-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:25 | 2021-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2021-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2021-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:05 | 2021-12-20
13:42 | 2021-12-20
14:09 | 2021-12-20
11:36 | 2021-12-20
11:04 | 2021-12-20
16:11 | 2021-12-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website