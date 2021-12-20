هرجٌ ومرجٌ داخل مستشفى طرابلس الحكومي.. ماذا جرى؟

شهد مستشفى طرابلس الحكومي حالة من الهرج والمرج، مساء اليوم، إذ أقدم مواطنون على تكسير محتوياته بسبب وفاة سيدة "ن.ج." داخل المستشفى.

ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فإنّ الأشخاص الذين هاجموا المستشفى هم أقرباء السيدة الراحلة، وقد فتحت القوى الأمنية تحقيقاً بالحادث.