لبنان

مصادر رئيس الحكومة تكشف.. ما حقيقة الخلاف بين بري وميقاتي؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-12-2021 | 13:42
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ردّت مصادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على الأخبار التي تزعم نشوبَ خلاف بين رئيس مجلس النواب نبيه بري وميقاتي، وقالت لـ"لبنان24": "لا خلاف مع الرئيس بري ولن يكون، وعلاقتهما لا شائبة فيها، وهما مستمران في التشاور شخصياً ومؤسساتياً في كل الملفات المطروحة ولاستنهاض البلد".
 
 

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