مصادر رئيس الحكومة تكشف.. ما حقيقة الخلاف بين بري وميقاتي؟

ردّت مصادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على الأخبار التي تزعم نشوبَ خلاف بين رئيس مجلس النواب نبيه بري وميقاتي، وقالت لـ"لبنان24": " لا خلاف مع الرئيس بري ولن يكون، وعلاقتهما لا شائبة فيها، وهما مستمران في التشاور شخصياً ومؤسساتياً في كل الملفات المطروحة ولاستنهاض البلد".