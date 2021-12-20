لبنان

"معطيات إيجابية" من نقيب مستوردي الأدوية.. هذا ما قاله

Lebanon 24
20-12-2021 | 13:49
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علّق نقيب مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات كريم جبارة على القرار الأخير لوزير الصّحة العامّة والمتعلّق بالتسجيل المبدئيّ، وقال إن "هذا القرار يسمح عمليّا للشركات الجينيريك التي تستوفي شرطين أساسييّن أن تؤمّن الأدوية إلى لبنان بطريقة سريعة".
 
وشرح جبارة أنّ الشّرط الأوّل هو الجودة، وأضاف: "على سبيل المثال، يتطلّب القرار أن تكون الأدوية المستوردة إلى لبنان تُباع في بلاد مرجعية ومحترمة، كما وأن تكون هذه الأدوية مصّنعة بمصانع حائزة على شهاداتٍ عالميّة موثوقة. أمّا الشرط الثاني فهو تسعير الدواء، حيث أنّ القرار يتطّلب أن تكون هذه الأدوية أدنى سعرا من أدوية البراند الموجودة على الأراضي اللبنانيّة، وذلك بنسب متفاوتة حسب نوع الدّواء".
وختم جبارة بالقول أنّ "قرار وزير الصحّة العامّة الأخير سيسمح لأدوية جينيريك غير متوفّرة في السوق اللبنانية حاليًا، وهي ذات جودة موثوقة وأسعار مقبولة، أن تَدخل الأراضي اللبنانية بطريقة سريعة ودون إنهاء كلّ عملية تسجيلها، على أن تستكمل ملفّها لاحقًا وخلال فترة زمنيّة محدّدة. والجدير ذكره أنّه كان من الإلزامي تسجيل هذه الأدوية بشكل كامل قبل استيرادها إلى لبنان، ممّا كان يستغرق حوالي سنةً كاملة".
 
 
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