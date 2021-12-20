لبنان

وسام الاستحقاق التجاري للمغترب بيار الحاج

Lebanon 24
20-12-2021 | 13:53
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اعلن المغترب اللبناني بيار الحاج من بلدة عينطورة، في بيان، انه "تلقى باسم رئيس جمهورية بوركينا فاسو، وسام الاستحقاق التجاري والصناعي برتبة فارس، مع شركة Agrafe Industrie، تقديرا لنجاحاته التجارية ومساهماته الاقتصادية".
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بوركينا فاسو

بيار الحاج

عينطورة

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