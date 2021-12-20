وسام الاستحقاق التجاري للمغترب بيار الحاج

اعلن المغترب اللبناني بيار الحاج من بلدة عينطورة، في بيان، انه "تلقى باسم رئيس جمهورية بوركينا فاسو، وسام الاستحقاق التجاري والصناعي برتبة فارس، مع شركة Agrafe Industrie، تقديرا لنجاحاته التجارية ومساهماته الاقتصادية".