لبنان

بالأرقام.. إليكم كم سيبلغ سعر البنزين غداً

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-12-2021 | 14:09
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قالت مصادر وزارة الطاقة لـ"لبنان24"، اليوم الثلاثاء، إنّ "مصرف لبنان أبلغ المديرية العامة للنفط اعتماد مبلغ 22100 ليرة للدولار الواحد، كأساس لتسعير نسبة الـ85% من سعر صفيحة البنزين".
 
بدورها، أشارت مصادر في قطاع النفط إلى أنّه "سيتم احتساب نسبة الـ15% من سعر الصفيحة على أساس دولار السوق الموازية، والذي من المتوقع أن يتراوح في الجدول بين 27500 و 28000 ليرة لبنانية".
 
وأضافت المصادر لـ"لبنان24": "أمام هذه المعطيات، فإنه من المتوقع أن تشهد صفيحة البنزين ارتفاعاً يتراوح بين 6 و 10 آلاف ليرة لبنانية. أما في ما خصّ سعر المازوت، فإنه قد يشهدُ تراجعاً بين 5 و 10 آلاف ليرة لبنانية".

لبنان

خاص

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