لبنان

نقابة الصحافة البديلة: قرار قضائي برد طلب نقابة المحررين بمنعنا من القيام بأي نشاط إعلامي

Lebanon 24
20-12-2021 | 13:41
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أعلن "تجمع نقابة الصحافة البديلة" في بيان، ان "القاضي المنفرد المدني الياس صلاح مخيبر الناظر في قضايا الأمور المستعجلة، ردّ طلب نقابة محرري الصحافة اللبنانية بمنع تجمع نقابة الصحافة البديلة من القيام بأي نشاط عبر كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة على كافة الأراضي اللبنانية".
 
واستند القرار، بحسب بيان التجمع، على "الدستور اللبناني ومعاهدات حقوق الإنسان التي وقع عليها لبنان، لا سيما المواد المتعلقة بحق التجمع وحق التعبير عن الرأي".
 
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