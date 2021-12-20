تصريحٌ يهم اللبنانيين.. هذا ما قاله وزير الطاقة عن التغذية الكهربائية

قال وزير الطاقة وليد فياض أنّ "هدف الوزارة تأمين التغذية الكهربائية الإضافية بأسرع وقتٍ ممكن وبأقل كلفة ممكنة"، مُعرباً عن "تفاؤله بالمجهود الدولي والتجاوب بالنسبة لمشروع الكهرباء"، وقال: "مع ذلك، فإنه لا يمكن تأكيد الجدول الزمني".

وفي حديث عبر قناة الـ"LBCI"، أشار فياض إلى أن "تعرفة الكهرباء ستكون تصاعدية مما يقلل الكلفة على المنازل التي تستهلك كمية قليلة من الكهرباء مقارنة بالمنازل الكبيرة"، وأردف: "سنصل إلى صيغة بتعرفة الكهرباء توصل المواطن إلى دفع كلفة أقل مقابل نفس عدد ساعات التغذية".

وأكد فياض أنه "ستكون هناك محاولات للاستحصال على الغاز المصري بالتوازي مع الكهرباء الأردنية، ومن المفترض أن يصل معدل التغذية إلى 10 ساعات يومياً".

ومع هذا، فقد لفت فياض إلى أن "بناء محطات كهرباء يمكن تمويله من خلال الاحتياطي لدى مصرف لبنان أو أموال حقوق السحب الخاصة للبنان أو من خلال حلول من دولة لدولة".

وفي ما خصّ ملف المولدات، قال وزير الطاقة: "أصحاب المولدات الخاصة مجبرون على الالتزام بتسعيرة وزارة الطاقة والعدادات ومن الضروري أن يشتكي المواطن في حال عدم التزامهم بالقانون".















