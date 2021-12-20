لبنان

درويش: استقالة ميقاتي غير واردة في الوقت الحالي

Lebanon 24
20-12-2021 | 15:46
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أكد النائب علي درويش أن "استقالة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي غير واردة في الوقت الحالي، لأننا سنضع أنفسنا في مأزق لا أحد يرغب به، وهو غير وارد إلا في حالة استثنائية".
ولفت دوريش إلى أن "علاقة الرئيسين نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري تاريخية، وهناك تشاور دائم مع رئيس الجمهورية ميشال عون وبري". 
وأضاف: "وعند عودة انعقاد مجلس الوزراء، ستكون هنالك عشرات القرارات الجاهزة للتنفيذ بالاضافة الى مسودة عمل على مستوى ميزانية الدولة العامة والقطاعات وسيكون العمل أسرع من المتوقع".
وشدّد درويش على أن "لبنان غير متروك وما زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش غوتيريس الا رسالة بالشكل والمضمون على مستوى حفظ لبنان وعدم تركه حتى لا تحدث فوضى عارمة تنعكس عليه وعلى محيطه".




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