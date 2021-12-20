درويش: استقالة ميقاتي غير واردة في الوقت الحالي

أكد النائب علي درويش أن "استقالة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي غير واردة في الوقت الحالي، لأننا سنضع أنفسنا في مأزق لا أحد يرغب به، وهو غير وارد إلا في حالة استثنائية".

ولفت دوريش إلى أن "علاقة الرئيسين نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري تاريخية، وهناك تشاور دائم مع رئيس الجمهورية ميشال عون وبري".

وأضاف: "وعند عودة انعقاد مجلس الوزراء، ستكون هنالك عشرات القرارات الجاهزة للتنفيذ بالاضافة الى مسودة عمل على مستوى ميزانية الدولة العامة والقطاعات وسيكون العمل أسرع من المتوقع".