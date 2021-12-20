لبنان

أميركا توصي مواطنيها بعدم السفر إلى لبنان.. ما السبب؟

Lebanon 24
20-12-2021 | 16:27
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أوصت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الأميركيين بتجنب السفر إلى 8 دول بينها لبنان وإسبانيا وفنلندا وتشاد، على خلفية ازدياد الإصابات بكورونا وظهور متحوره "أميكرون".

وأضافت المراكز مناطق أخرى منها موناكو وسان مارينو وجبل طارق إلى تصنيف المخاطر "المستوى الرابع: مرتفع للغاية".

ويضم أعلى مستوى نحو 85 دولة بما فيها دول أوروبا تقريبا.

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