أميركا توصي مواطنيها بعدم السفر إلى لبنان.. ما السبب؟

أوصت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الأميركيين بتجنب السفر إلى 8 دول بينها لبنان وإسبانيا وفنلندا وتشاد، على خلفية ازدياد الإصابات بكورونا وظهور متحوره "أميكرون".وأضافت المراكز مناطق أخرى منها موناكو وسان مارينو وجبل طارق إلى تصنيف المخاطر "المستوى الرابع: مرتفع للغاية".ويضم أعلى مستوى نحو 85 دولة بما فيها دول أوروبا تقريبا.