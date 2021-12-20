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لبنان
سفيرة معنيّة دون سواها
Lebanon 24
20-12-2021
|
17:02
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تتصرّف سفيرة دولة كبرى على أساس أنها هي المعنية دون سواها بمواجهة حزب بارز، على أرضه وخارجها، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
(اللواء)
المصدر:
اللواء
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