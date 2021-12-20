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لبنان
إجراءات مصرف لبنان لا جدوى فعّالة منها
Lebanon 24
20-12-2021
|
17:03
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حسب خبراء نقديين فإن إجراءات مصرف لبنان لا جدوى فعّالة منها، سوى إحتواء الضغط، باعتبار عوامل اللعبة تجاوزت السلطات النقدية المحلية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر:
اللواء
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