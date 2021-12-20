حسب خبراء نقديين فإن إجراءات مصرف لبنان لا جدوى فعّالة منها، سوى إحتواء الضغط، باعتبار عوامل اللعبة تجاوزت السلطات النقدية المحلية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".