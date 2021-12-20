لبنان

زيارة غوتيريش تحمل رسائل حازمة

Lebanon 24
20-12-2021 | 17:31
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وصفت أوساط ديبلوماسية لـ"السياسة" الكويتية زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى لبنان، بأنها "على قدر كبير من الأهمية، بما تحمله من رسائل إلى كبار المسؤولين بضرورة حزم أمرهم والإسراع في عملية الإنقاذ، باعتبار أن الأمور ما عادت تحتمل أي تأخير، ولا بد من أن تأخذ الحكومة اللبنانية على عاتقها السير في مشروع الإصلاحات، قبل فوات الأوان، وتحديداً ما يتصل بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وفي أن ينهي الزعماء اللبنانيون الخلافات بينهم، من أجل وقف التدهور في لبنان".
(السياسة الكويتية)
المصدر: السياسة الكويتية
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