هل يستقيل وزراء "الثنائي الشيعي"؟

ذكرت "الديار" ان الرئيس نجيب ميقاتي تواصل مع رئيس الجمهورية ميشال عون بعد لقائه مع الرئيس بري، وأكد خلاله رئيس الحكومة عدم نيته الاستقالة، وأبلغه ان "الاجتماع مع بري لم يكن "مريحاً" والامور عادت الى "نقطة الصفر". وأكد ميقاتي خلال اتصاله تمسّكه بعدم دعوة مجلس الوزراء للانعقاد لأنه لمس من لقائه بري ان "الثنائي الشيعي" بات أقرب من اي وقت مضى من الاستقالة بمجرد توجيه الدعوة من دون أن تتلازم بتوافق حول الفصل بين صلاحية القاضي البيطار وبين الأخرى المنوطة بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، كما اعرب رئيس الحكومة عن تخوفه من ذهاب الامور الى مكان يصعب السيطرة على تداعياته السلبية.وكتبت غادة حلاوي في" نداء الوطن" ان "رئيس الحكومة استظل التهديد الدولي وارتأى البت بأمر العودة الى طاولة مجلس الوزراء، فسأله بري كيف تعود والسبب الذي تعطل من اجله المجلس لا يزال قائماً، أم انك تريد تكرار فعلة الرئيس السنيورة بعقد جلسة من دون الوزراء الشيعة. وتردّد هنا ان بري هدّد ميقاتي باستقالة الوزراء الشيعة من الحكومة في حال عاودت جلساتها ما أزعج ميقاتي، خصوصاً بعدما أبلغه بري ان على الحكومة ان تقوم بالإعداد لنفضة قضائية من خلال تعيينات قضائية شاملة. نقاش الرئيسين انتهى سلبياً، فلا بري أعطى الضوء الاخضر بعقد جلسة للحكومة ولا ميقاتي خرج مسروراً وهو تقصد ان يعكس اجواء الاجتماع لدى خروجه".