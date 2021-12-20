أرقام مخيفة عن الفقر في لبنان!

كتبت هديل فرفور في الأخبار:

مع نهاية السنة الجارية، تكون نسبة المُقيمين في لبنان ممن يعيشون في فقر متعدّد الأبعاد قد تضاعفت إلى 82% في مقابل 42% في 2019، وفق تقديرات لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا)، في تقرير أصدرته في أيلول الماضي بعنوان «الفقر المتعدّد الأبعاد في لبنان: واقع أليم وآفاق مبهمة»، يبحث في المفهوم الأوسع للفقر؛ أي ذلك الذي يأخذ في الاعتبار مختلف الظروف المعيشية والأنواع المتعدّدة من الحرمان.

اللافت هو ما تُشير إليه الدراسة لجهة ارتفاع نسبة «الفقر المدقع المتعدّد الأبعاد»، أي حالة الحرمان في بُعدين أو أكثر من أبعاد الفقر على ما توضح الباحثة المساعدة الأولى في اللجنة سما الحاج سليمان لـ«الأخبار»، مُشيرة إلى أن تصنيف الفقر المدقع يستند إلى مقياس حاصل الحرمان، «وكلما زاد الحرمان في الأبعاد زاد الحاصل». ووفق نتائج الدراسة، فإن الفقر المدقع المتعدّد الأبعاد أصبح يطاول نحو 34% من السكان «وفي بعض المناطق اللبنانية أكثر من نصفهم». كذلك، لفتت الدراسة إلى أن الأزمة جعلت نسبة الفقراء من ذوي أعلى درجات التحصيل العلمي تقارب نسبة الفقراء من ذوي أدنى الدرجات، ذلك أن معدل الفقر المتعدّد الأبعاد بلغ 63% في صفوف الطلاب الجامعيين و87% بين الطلاب من ذوي أدنى مستويات التحصيل العلمي. وتلفت الحاج سليمان إلى أن نسبة الفقر المتعدّد الأبعاد كانت تبلغ عام 2019 نحو 14% في أوساط حملة الشهادات الجامعية، ونحو 53% في أوساط المجموعات التي لا تملك شهادات تعليمية، ومع ارتفاع النسب بهذه الطريقة «يتبين أن الأزمة ساوت بين المجموعتين وستطاول مختلف الشرائح».